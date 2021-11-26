В Екатеринбурге сносят здание аэровокзала «Уктус»
Екатеринбург, 26 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приступили к демонтажу здания аэровокзала «Уктус». Об этом пишут СМИ.
Скриншот vk.com / Район Уктус
Здание аэропорта «Уктус»
Снос начался 26 ноября. Рано утром в этом месте была замечена спецтехника.
Как сообщало ИА REGNUM, на месте старинного здания собираются построить автовокзал. Ранее общественники пытались добиться признания его объектом культурного наследия, но получили отказ.