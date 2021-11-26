Тирана, 26 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Опрос населения Албании показал, что самым популярным косовским политиком в Албании является Вьоса Османи, президент Косово. Ее поддерживает 81% опрошенных.

Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Euronews, негативно к этому политику относятся лишь 9% албанцев, что является историческим минимумом для косовских президентов.

На втором месте по популярности косовский бизнесмен Бехджет Пацолы, за ним следуют премьер-министр Косово Альбин Курти (76%) и его политический оппонент Рамуш Харадинай (72%). Еще меньше популярности у бывшего президента Косово Хашима Тачи (63%). Негативное отношение к нему испытывают 25% опрошенных. Молодые лидеры косовских партий — Демократической партии Косово Мемли Красничи и Демлиги Косово Люмир Абджиджику — не известны 80% опрошенных.

В опросе приняли участие 1000 человек в период с 20 по 29 октября.