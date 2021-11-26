Веллингтон, 26 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. «Глубокую обеспокоенность» у властей Новой Зеландии вызывает информация о беспорядках в столице Соломоновых Островов Хониаре. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности новозеландского министра иностранных дел Дэвида Паркера, которое опубликовано 26 ноября на сайте правительства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

По словам главы МИД, между Новой Зеландией и Соломоновыми Островами существуют глубокие и прочные связи. Он также отметил, что новозеландские власти выражают поддержку правительству и народу указанного государства.

Кроме того, Паркер сообщил, что в Веллингтоне приветствуют решение Австралии направить в Хониару подразделения австралийских вооруженных сил и федеральной полиции. Как подчеркнул чиновник, правительство Новой Зеландии считает, что указанный шаг поможет стабилизировать ситуацию на Соломоновых Островах. Он добавил, что просьб о помощи к новозеландской стороне от правительства островного государства не поступало, но полицейские Новой Зеландии консультируют своих коллег из Хониары.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября радиостанция RNZ передала, что участники антиправительственных протестов на Соломоновых островах продолжили уличные беспорядки в Хониаре. Демонстрации проходят в стране с 24 ноября.