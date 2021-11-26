Абакан, , 07:06 — REGNUM В Абакане (Хакасия) за неделю с 15 по 22 ноября подорожало дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

АЗС Павел Редин © ИА Красная весна

Цена за литр дизтоплива за указанный период выросла на 0,47 рубля (с 54,47 до 54,94 рубля).

Бензин АИ-98 подорожал на 0,15 рубля (с 57,51 до 57,66 рубля за литр). Цены на АИ-92 (45,83 рубля) и на АИ-95 (48,73) за неделю в Абакане не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин и дизтопливо подорожали за неделю в Красноярске.

Читайте также: Бензин и дизельное топливо подорожали в Красноярске