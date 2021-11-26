Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В Свердловской области местных жителей отправили в колонию за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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Следствие установило, что при распитии спиртных напитков у мужчин произошла ссора. Двое местных жителей начали избивать своего знакомого. Для этого они использовали металлическую сковороду и электроплиту. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд признал свердловчан виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчины получили 10 и 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них придётся выплатить по 350 тысяч рублей семье погибшего.