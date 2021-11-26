Приштина, Сербия, 26 ноября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Косовские медики 25 ноября провели однодневную всеобщую забастовку и потребовали повышения заработной платы. Специалисты явились на рабочее место без белых халатов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, врачи требуют принятия нового закона о заработных платах и назвали недостаточными и унизительными свои заработные платы.

«В текущих условиях медицинские работники заинтересованы в том, чтобы покинуть государственный сектор. Каждый из нас мог бы жить лучше вне Косово или в частной медицине», — заявляют врачи, передает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Закон о заработных платах был принят в феврале 2019 года, однако затем по требованию народного адвоката он был отправлен в Конституционный суд и объявлен недействительным. Закон предусматривал заработную плату специалистов медиков в размере 600−1200 евро, медицинских сестер — 400 — 525 евро. Сейчас молодой косовский медик получает 502 евро, по новому закону он мог бы получать 800 евро.