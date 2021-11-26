Бразилиа, 26 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он «надеется победить» в номинации «Человек года» журнала Time, который ежегодно выбирает самого влиятельного человека в мире. Об этом пишет агентство EFE.

Cleia Viana Жаир Болсонару

Согласно информации агентства, Болсонару пока что лидирует в голосовании с большим отрывом благодаря поддержке своих сторонников.

Будучи единственным бразильцем среди более чем 50 мировых личностей, предложенных журналом, Болсонару занял 25 ноября первое место, получив 76% поддержки, за ним следует экс-президент США Дональд Трамп (39%). На третьем месте — медицинские работники, номинированные за их неустанную борьбу с COVID-19.