Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM В Свердловской области вновь ухудшатся погодные условия. По данным МЧС в регионе 26 ноября ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 м/с.

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В ведомстве рекомендуют соблюдать меры безопасности. Пешеходам следует находится на безопасном расстоянии от легких построек и деревьев. Автомобилистам советуют сохранять концентрацию на дорогах. Соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Отметим, что из-за гололеда в выходные дни 20 и 21 ноября значительно увеличилось количество аварий. В регионе их произошло более 200.