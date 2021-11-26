Токио, 26 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Издательская компания Nexon и студии Neople, Arc System Works и Eighting выложили в сеть новый трейлер игры DNF Duel. Ролик был выложен 26 ноября на YouTube-канале проекта.

Chineseindc.com Видеоигры

Игра будет представлять собой файтинг (упор сделан на поединки бойцов), выполненный в аниме-стилистике. В новом ролике разработчики показали персонажа Berserker.

Отметим, пока Nexon не назвала даже примерные сроки выхода игры, а также не сообщила информацию о платформах. Проект был анонсирован в декабре 2021 года, первый трейлер авторы DNF Duel выпустили 23 ноября 2021-го.