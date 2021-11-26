Брюссель, , 07:01 — REGNUM Руководство Североатлантического альянса (НАТО) пока не получило ответа России на предложение провести заседание Совета Россия — НАТО. Об этом 25 ноября сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО сожалеет о решении России закрыть постпредство в Брюсселе и миссию в Москве. Альянс предложил России провести заседание Совета Россия — НАТО, но пока не получил ответа России», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Столтенберг отметил также, что в отношении России альянс придерживается двойственного принципа, основанного на диалоге и сдерживании. Кроме того, в НАТО пытаются не допустить эскалации напряженности в условиях, когда отношения западного военного блока и России «находятся на исторически самом низком уровне».

Ранее в Пентагоне заявили, что США сохраняют приверженность обязательствам перед странами на восточном фланге Североатлантического альянса (НАТО).

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