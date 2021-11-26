Абакан, 26 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Гречневая крупа за неделю подорожала в Хакасии на 2,26% (на 2,32 рубля). Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гречка

По данным статистиков, средняя цена на гречневую крупу в Хакасии по состоянию на 22 ноября — 104,94 рубля за килограмм.

Также в регионе выросли в цене белокочанная капуста (на 12,78% или на 4,84 рубля — до 42,70 рубля за килограмм) и маргарин (на 5,40% или на 8,44 рубля — до 164,75 рубля за килограмм).

Подешевели в республике за указанный период свежие огурцы (на 10,46%), помидоры (на 2,93%) и морковь (на 2,53%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю значительнее всего выросли в цене белокочанная капуста, картофель и морковь.

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