Токио, 26 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси посетит 12-ю министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«С 29 ноября по 1 декабря я буду находиться в Женеве, где приму участие в работе конференции министров ВТО», — заявил он.

Глава японского МИД добавил, что намерен в ходе конференции провести ряд встреч с высокопоставленными представителями иностранных государств и представителями международных организаций. Хаяси подчеркнул, что собирается отстаивать интересы открытой и свободной торговли в интересах Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не исключил, что Токио будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине. По его словам, соответствующее решение будет принимать японское правительство «в ближайшее время».