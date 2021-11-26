София, , 06:57 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 25 ноября провел телефонный разговор с еврокомиссаром по расширению Оливером Вархели и сообщил, что Болгария ожидает «конкретных результатов» от диалога с Северной Македонией.

Румен Радев у телефона President.bg

«Болгария открыта к диалогу и поддерживает его. Мы поставили нашему юго-западному соседу четкие условия», — приводит слова политика болгарский телеканал BTA.

Радев подчеркнул, что двусторонние отношения Софии и Скопье не должны испытывать влияние извне и должны быть «открытыми», что приблизит евроинтеграцию Северной Македонии. Акцент политик поставил на соблюдение прав болгар в Северной Македонии.

Напомним, 21 ноября выборах президента Болгарии приняли участие 300 граждан Северной Македонии. Уже полтора года Болгария держит вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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