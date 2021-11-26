Гавана, 26 ноября 2021, 06:51 — REGNUM Центр по сохранению наследия лидера кубинской революции Фиделя Кастро был открыт в столице республики Гаване в пятую годовщину его смерти. Об этом 25 ноября передало государственное телевидение Кубы.

Фидель Кастро
Фидель Кастро
Marcelo Montecino

На мероприятии присутствовали брат команданте, генерала Рауль Кастро, действующий президент страны Мигель Диас-Канель и венесуэльский лидер Николас Мадуро. Объект включает библиотеки, выставочные залы, конференц-залы, галереи, амфитеатр, книжный магазин и типографию. Вход в учреждение будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Рауль Кастро заявил, что Фидель Кастро не хотел, чтобы после смерти в его честь назывались улицы, учреждения или другие общественные места, а также устанавливались памятники.

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