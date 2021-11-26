Гавана, , 06:51 — REGNUM Центр по сохранению наследия лидера кубинской революции Фиделя Кастро был открыт в столице республики Гаване в пятую годовщину его смерти. Об этом 25 ноября передало государственное телевидение Кубы.

Фидель Кастро Marcelo Montecino

На мероприятии присутствовали брат команданте, генерала Рауль Кастро, действующий президент страны Мигель Диас-Канель и венесуэльский лидер Николас Мадуро. Объект включает библиотеки, выставочные залы, конференц-залы, галереи, амфитеатр, книжный магазин и типографию. Вход в учреждение будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Рауль Кастро заявил, что Фидель Кастро не хотел, чтобы после смерти в его честь назывались улицы, учреждения или другие общественные места, а также устанавливались памятники.

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