Гавана, 26 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Центр по сохранению наследия лидера кубинской революции Фиделя Кастро был открыт в столице республики Гаване в пятую годовщину его смерти. Об этом 25 ноября передало государственное телевидение Кубы.

Marcelo Montecino Фидель Кастро

На мероприятии присутствовали брат команданте, генерала Рауль Кастро, действующий президент страны Мигель Диас-Канель и венесуэльский лидер Николас Мадуро. Объект включает библиотеки, выставочные залы, конференц-залы, галереи, амфитеатр, книжный магазин и типографию. Вход в учреждение будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Рауль Кастро заявил, что Фидель Кастро не хотел, чтобы после смерти в его честь назывались улицы, учреждения или другие общественные места, а также устанавливались памятники.