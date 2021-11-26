Стокгольм, 26 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Король и королева Испании Филипп VI и Летисия завершили свой исторический государственный визит в Швецию. Об этом пишет агентство EFE.

Red.es Король Испании Филипп VI

Власти обеих стран договорились поощрять инвестиции шведских и испанских компаний и создавать синергию в области инноваций, цифровизации и энергетического перехода с использованием фондов реконструкции ЕС.

«Тот факт, что король Испании находится здесь, является основополагающим. Визит испанской королевской семьи в такую страну, как Швеция, где есть еще одна монархия, является очень важным толчком для развития», — подытожил королевский визит президент испанской ассоциации работодателей CEOE Антонио Гараменди, говоря о стремлении увеличить свое присутствие в скандинавской стране благодаря возможностям, которые она предлагает в таких секторах, как инфраструктура и возобновляемые источники энергии.