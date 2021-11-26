Москва, 26 ноября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 41 летательный аппарат иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 24 ноября опубликовала газета «Красная звезда».

Минобороны России МиГ-31

Истребители дежурных сил ПВО три раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки была выполнена 181 лётная смена на 67 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 590 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 750 практических мероприятий на 43 полигонах. Десантниками было выполнено более 3,6 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены истребители МиГ-31 и самоходные гаубицы Мста-СМ.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие подразделений армий Великобритании и Франции совместно с эстонскими коллегами провели учебный «прорыв» границы на северо-востоке страны.

Читайте также: В США заявили о полной неспособности армии России воевать в Европе