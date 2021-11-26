Тирана, 26 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2761 человека выявили 516 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 597. Об этом сообщило вечером 25 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Ergys Veliu Тирана, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 198 292 случая заражения коронавирусом, 187 506 человек излечились, скончались 3068 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7718, из них около половины — 4046 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 157 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.