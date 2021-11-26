Школьникам Благовещенска выставляли оценки с нарушением правил математики
Благовещенск, 26 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В одной из школ Благовещенска учителя оценивали знания детей, округляя цифры не по правилам математики и не в пользу учеников. Родителей это возмутило, и они потребовали пересмотреть систему оценки знаний, сообщила «Амурская правда».
Читайте также: На оценку качества школьного образования готовы потратить 265 млн рублей
Новую систему ввела школа №26. Там при среднем балле 3,6 ученикам ставили за четверть тройку вместо четвёрки. Родители сочли такое решение несправедливым, и оно было оспорено в связи с тем, что его не внесли в локальные акты учреждения образования. Если это будет сделано, то учителя смогут округлять оценки в меньшую сторону.
В министерстве образования региона подчеркнули, что при переходе на новую систему выставления баллов интересы учащихся не должны пострадать и в приоритет необходимо ставить объективность оценки знаний.
Как сообщало ИА REGNUM, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила открытый конкурс с начальной ценой 265,341 млн рублей, в рамках которого выберут оценщика качества общего образования в общеобразовательных организациях.