Благовещенск, 26 ноября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В одной из школ Благовещенска учителя оценивали знания детей, округляя цифры не по правилам математики и не в пользу учеников. Родителей это возмутило, и они потребовали пересмотреть систему оценки знаний, сообщила «Амурская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Новую систему ввела школа №26. Там при среднем балле 3,6 ученикам ставили за четверть тройку вместо четвёрки. Родители сочли такое решение несправедливым, и оно было оспорено в связи с тем, что его не внесли в локальные акты учреждения образования. Если это будет сделано, то учителя смогут округлять оценки в меньшую сторону.

«На наш взгляд, такой подход более объективный. Он исключает завышение оценок, у детей не создается иллюзия высокой успеваемости. Благодаря этому школьники могут видеть реальную картину и восполнить свои пробелы в освоении учебной программы, что положительно скажется на результатах итоговых аттестаций и, следовательно, поступлении в желаемую организацию профессионального образования. Тем не менее, учитывая большое количество обращений, которое поступает и в адрес школы, мы еще раз рассмотрели данный вопрос на общешкольном педагогическом совете и решили вернуться к прежней системе оценивания знаний», — рассказала директор школы №26 Эльмира Кобыльникова.

В министерстве образования региона подчеркнули, что при переходе на новую систему выставления баллов интересы учащихся не должны пострадать и в приоритет необходимо ставить объективность оценки знаний.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила открытый конкурс с начальной ценой 265,341 млн рублей, в рамках которого выберут оценщика качества общего образования в общеобразовательных организациях.