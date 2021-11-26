Красноярск, , 06:45 — REGNUM В Красноярске за неделю с 15 по 22 ноября подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Бензин ИА-92 вырос в цене на 0,12 рубля (с 45,66 до 45,78 рубля за литр), АИ-95 — на 0,18 рубля (с 48,78 до 48,96 рубля за литр), ИА-98 — на 0,33 рубля (с 58,58 до 58,91 рубля за литр).

Дизельное топливо за указанный период стало дороже на 0,37 рубля. Цена за литр поднялась с 55,67 до 56,04 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин и дизтопливо подорожали также в Новосибирске.

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