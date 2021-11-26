Сантандер, Испания, , 06:43 — REGNUM Шторм, прозванный британской метеорологической службой «Арвен», с 27 ноября будет наблюдаться над севером Испании. Об этом сообщает агентство EFE.

Снегопад

Холодный фронт, который рано утром проникнет на побережье Кантабрии, будет двигаться с севера на юг и усилит осадки в северной части Пиренейского полуострова.

Согласно предупреждению Государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), ситуация с сильным антициклоном в Северной Атлантике и низким давлением над Скандинавией и западным Средиземноморьем, которая уже несколько дней фиксируется в Испании, ответственна за снегопад, в основном в горных районах на севере страны.