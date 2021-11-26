Вашингтон, 26 ноября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Соединенные Штаты сохраняют приверженность обязательствам перед странами на восточном фланге Североатлантического альянса (НАТО), заявила 25 ноября заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в ходе телеконференции с представителями стран «Бухарестской девятки».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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В восточное объединение НАТО входят Румыния, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва и Словакия. Хикс выразила им поддержку в условиях развития «миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза и стратегической конкуренции с Китаем».

«Оборонные инициативы ЕС должны оставаться согласованными, взаимно укреплять друг друга и быть совместимыми с НАТО и доступными для НАТО», — подчеркнули в пресс-службе Пентагона.

«Бухарестская девятка» как переговорный формат сформировалась в 2014 году. Она предназначена для консолидации восточного фланга НАТО.