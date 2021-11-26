Скопье, 26 ноября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Северной Македонии 25 ноября в результате обследования 2708 образцов было выявлено 473 новых носителей коронавируса, 505 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 18 больных COVID-19.

EfkoMKD Тетово. Северная Македония

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 213 779 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7492, 197 998 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8289.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.