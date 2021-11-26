Берлин, 26 ноября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Германия не признает легитимными выборы в Белоруссии, несмотря на то, что белорусский президент Александр Лукашенко выступает в качестве контактного лица в миграционном кризисе. Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель 25 ноября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

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Она добавила, что «не сторит иллюзий» по поводу урегулирования ситуации с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии. По мнению Меркель, решение вопроса будет сложным.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что власти ЕС должны оказать помощь Польше и наказать санкциями руководство Белоруссии из-за очередного витка эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.