Горловка, ДНР, , 06:34 — REGNUM Глава администрации города Горловка (ДНР) Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Иван Приходько Ольга Трапезникова

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«Эта ужасная трагедия глубоко потрясла жителей Горловки, которые не понаслышке знают об опасностях, которые в себе таит профессия горняка», — говорится в сообщении телеграм-канала «Приходько РИК».

«От имени горловчан и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших горняков», — пишет Приходько. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл взрыв. Погибли 52 человека (46 шахтёров и шесть спасателей). В больницах находятся 38 горняков и 11 горноспасателей.

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