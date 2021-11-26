Гавана, 26 ноября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В столице Кубы Гаване открыли Центр Фиделя Кастро, посвящённый историческому наследию лидера кубинской революции. Об этом сообщает кубинское телевидение.

78liler.org Фидель

Учреждение было открыто в присутствии генерала армии и брата Фиделя — Рауля Кастро, президента страны Мигеля Диас-Канеля и венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

В самом центре есть выставочные залы, библиотеки, конференц-залы, галереи, амфитеатр, книжный магазин и типография. Также посетители могут ознакомиться с коллекцией из более чем 40 тысяч изображений Кастро, собранная за 2,5 года.

Посетить Центр Фиделя Кастро можно будет бесплатно.