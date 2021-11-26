Кемерово, 26 ноября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Компания «СДС» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в шахте «Листвяжная». Об этом говорится в Instagram компании.

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«Семьи погибших получат по 2 млн рублей сверх выплат, предусмотренных законодательством, дополнительные выплаты получат и пострадавшие», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компанией «Шахта «Листвяжная», где накануне, 25 ноября, произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь».

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