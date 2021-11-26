Париж, , 06:28 — REGNUM Знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса избран в состав старейшей во всём мире Французской академии. Об этом сообщает пресс-служба самой академии.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Варгас Льоса был избран уже в первом туре и займет кресло под номером 18», — говорится в сообщении.

Случай с избранием писателя, выпускающего свои труды не на французском языке, стал первым в истории академии. Помимо этого, для 85-летнего Варгаса Льосы сделали ещё одно исключение в виде возрастного ценза, поскольку, согласно правилам организации, на момент избрания кандидату должно быть не более 75 лет.