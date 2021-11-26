Хониара, , 06:27 — REGNUM Участники антиправительственных протестов на Соломоновых островах продолжили уличные беспорядки в столице государства Хониаре, передает радиостанция RNZ.

Поджог здания парламента на Соломоновых островах Chris Teva@Twitter

Сообщается, что погромщики начали разграблять магазины и поджигать здания. В связи с опасностью для жизни людей в Хониаре приостановили работу государственных учреждений. При этом полиция пока не может оказать сопротивление протестующим. В столице Соломоновых островов начался дефицит продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Также начались и перебои с водо‑ и электроснабжением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре обвинил в разжигании беспорядков иностранные государства, недовольные намерениями островного государства разорвать дипломатические отношения с Тайванем. Также он призывал всех протестующих прекратить погромы.

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