Берлин, 26 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Германии за сутки выявили 76 414 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что в очередной раз обновило максимумом, зафиксированный в стране за всё время пандемии. Это следует из обнародованных 26 ноября данных Института Роберта Коха (RKI).

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За сутки в стране умерли 357 больных с COVID-19.

Предыдущий максимум был зафиксирован в стране накануне, 25 ноября, когда число новых заражений за сутки достигло 75 961.

Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились 5 650 170 человек. Умерли за это время 100 476 больных с COVID-19, выздоровели — 4 775 300.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия следует за многими другими странами, отмечая печальный порог смертности от коронавирусной инфекции.