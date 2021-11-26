Москва, , 06:21 — REGNUM Пересмотреть подход к оценке бедности в России предложили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Для этого будет определяться показатель, дополняющий прожиточный минимум, пишет 26 ноября газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства России.

Бедность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Минтруд РФ планирует использовать в качестве инструмента показатель «границы бедности», который будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления.

Эта граница будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учётом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. Такая модель оценки, полагают в министерстве, позволит определять показатель в динамике и исключит случаи, когда измеряемый уровень бедности в стране растёт по мере роста экономики и медианного дохода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году подход к учёту уровня бедности в России предложили изменить в Минэкономразвития. В министерстве планировали сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.