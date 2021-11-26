Тирана, , 06:24 — REGNUM Глава Демократической партии Албании, уже девять лет находящейся в оппозиции в к правящей социалистической партии, 25 ноября заявил, что США (а точнее посол США в Тиране Юри Ким — ИА REGNUM) «в ультимативной форме потребовали от Демократической партии дистанцироваться от бывшего премьер-министра (и бывшего президента Албании — ИА REGNUM) Сали Бериши после провозглашения его персоной нон-грата в США».

Сали Бериша World Economic Forum

В эфире телепередачи Open политик заявил, что США требуют не только лишения Бериши депутатского мандата, но и исключения его из совета партии и из партии вообще. В противном случае партия лишилась бы любых контактов с США. По словам политика, исключение Бериши является «инвестицией в иное решение».

9 сентября Баша лишил Беришу депутатского мандата. В ответ политик начал вести активную кампанию по сбору сторонников и тех набралось достаточно, чтобы расколоть партию на две части. Бериша набрал 4200 подписей в поддержку созыва Национального парламента (кувенда) Демпартии 11 декабря. При этом Баша заявил, что собрание парламента пройдет на неделю позже — 18 декабря.

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