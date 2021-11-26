Новосибирск, , 06:20 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 15 по 22 ноября 2021 года было зафиксировано повышение потребительских цен на дизельное топливо на 1,1% и автомобильный бензин марок АИ-92 - на 0,1%, АИ-95 и АИ-98 - на 0,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Бензин Easedale

Уточняется, что на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,65 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 от 47,65 до 49,95 руб., марки АИ-98 от 56,40 до 59,65 руб., дизельное топливо от 54,50 до 60,85 руб. за 1 литр.

По данным регионального органа статистики, на соответствующей неделе 2020 года в Новосибирске наблюдался рост цен на дизельное топливо — на 1%. На остальные виды топлива цены не менялись.