Новосибирск, 26 ноября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 15 по 22 ноября 2021 года былозафиксировано повышение потребительских цен на дизельное топливо на 1,1% и автомобильный бензинмарок АИ-92 - на 0,1%, АИ-95 и АИ-98 - на 0,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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Уточняется, что на городскихАЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,65 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 от 47,65 до 49,95 руб., марки АИ-98 от 56,40 до 59,65 руб., дизельное топливо от 54,50 до 60,85 руб. за 1 литр.

По данным регионального органа статистики, на соответствующейнеделе 2020 года в Новосибирске наблюдался рост цен надизельное топливо — на 1%. На остальные виды топлива цены не менялись.