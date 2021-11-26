Красноярск, 26 ноября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае за неделю значительнее всего выросли в цене белокочанная капуста, картофель и морковь. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярскстате.

PDPhotos Картофель

Белокочанная капуста подорожала на 8,19% (на 3,43 рубля). Средняя цена по состоянию на 22 ноября — 45,31 рубля за килограмм.

Картофель вырос в цене на 3,97% (на 2,068 рубля, до 54,47 рубля за килограмм), морковь — на 2,53% (на 1,35 рубля, до 54,74 рубля за килограмм).

В то же время за неделю в регионе подешевели свежие помидоры (на 7,06%), огурцы (на 6,05%) и репчатый лук (на 2,70%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле подорожала услуга копки могил.

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