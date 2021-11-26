Москва, , 06:14 — REGNUM В пятницу, 26 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мокрый снег © Наталья Диева

В ночь на 27 ноября в Москве также небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер юго-западный 7−12 м/с, ночью южный, юго-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В субботу, 27 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C, облачно, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), местами умеренные, гололедица. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.