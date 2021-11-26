Москва, 15 апреля, 2014, 10:36 — ИА Регнум. В минувшем году по сравнению с 2012 годом в России отмечается рост на 30% проявлений межнациональной и межконфессиональной напряженности. Такие цифры, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Краснодарского края 15 апреля, накануне на выездном совещании Совета безопасности РФ привел секретарь Совбеза Николай Патрушев . По его словам, это свидетельствует об упущениях в работе на местах, о недостаточно эффективной реализации миграционной политики, что ведет к росту напряженности между местными жителями и мигрантами.

Проявления ксенофобии, межэтническая нетерпимость, этнический и религиозный экстремизм, терроризм - проблемы, которые Николай Патрушев назвал угрозой общественно-политической стабильности страны, остаются актуальными для Южного Федерального округа.

В свою очередь представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов отметил, что противодействие терроризму только силами спецслужб и правоохранительных органов не может быть эффективным: "Устранение причин в условиях экстремистских и террористических проявлений - это широкая задача, которая должна решаться органами власти всех уровней".

В субъектах и органах местного самоуправления делается немало для гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, добавил представитель Президента РФ в ЮФО. Однако, концентрация мигрантов в экономически привлекательных регионах округа увеличивается, что создает определенную напряженность на рынке труда, увеличивает нагрузки на учреждения соцсферы, приводит к конфликтам на бытовой почве.

Одним из наиболее привлекательных для жизни регионов давно стал Краснодарский край. Подавляющее большинство населения в регионе - почти 4,5 миллиона - это русские, также в крае проживают почти 300 тысяч армян, 85 тысяч украинцев и ещё более100 тысяч представителей других национальностей. Вместе с ростом экономики, улучшением качества жизни, появлением новых рабочих мест и увеличением зарплат растет и приток мигрантов. Тысячи иностранцев хлынули в регион особенно во время подготовки и проведения Олимпиады в Сочи.

К тому же Краснодарский край - один из главных курортов страны. В регион приезжают отдыхать порядка 13 миллионов туристов в год. Поэтому, по словам губернатора Кубани Александра Ткачева , на протяжении многих лет в центре внимания органов исполнительной власти края и правоохранителей остаются ответственность за безопасность жителей и гостей региона, соблюдение законности и правопорядка, сохранение межнационального согласия и стабильности.

Для обеспечения безопасности в регионе разработан комплекс мер: созданы казачьи дружины, в крупных городах внедрена система "Безопасный город", органы исполнительной власти тесно взаимодействуют с ТОСами и общественными объединениями Кубани.

В крае принят закон об обеспечении безопасности во время массовых мероприятий, также успешно работает программа "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур". В ее разработке принимали участие представители различных национальных общественных объединений Кубани.

Благодаря целому комплексу совместных с правоохранителями мероприятий в период подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи на территории края не было допущено межэтнических конфликтов, экстремистских проявлений и других резонансных преступлений на национальной почве. Высокую оценку безопасности на Олимпиаде дал и секретарь Совбеза Николай Патрушев.