Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Портал Screen Rant составил список из десяти самых ожидаемых видеоигр, релиз которых, как ожидается, состоится в 2022 году. Статья была опубликована 26 ноября на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Журналисты отметили, что этот список был составлен на основе ожиданий пользователей форума Reddit. В него попали проекты Elden Ring, The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild 2, Gran Turismo 7, Kerbal Space Program 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chernobyl, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Stray, Starfield, God Of War Ragnarok и Horizon Forbidden West.

Напомним, ближайший релиз состоится 18 февраля 2022 года, в этот день геймеры смогут купить игру Horizon Forbidden West. Следующей выйдет Elden Ring, начало продаж запланировано на 25 февраля 2022-го.

