Сеул, 26 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи намерены ужесточить ограничительные меры в стране из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава южнокорейского минздрава Квон Док Чхоль в ходе совещания по борьбе с COVID-19.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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По его словам, в правительстве оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране как тяжелую. В связи с этим власти решили ужесточить ограничительные меры, чтобы замедлить распространение COVID-19. Квон Док Чхоль отметил, что республика столкнулась с самой тяжелой с начала пандемии ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали рекордное число пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии. Также в течение прошедшей недели в республике фиксировались рекордные показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности пациентов с COVID-19.