Оренбург, 26 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. На базе Оренбургского государственного университета создадут военный учебный центр. Подобные центры появятся еще в семи гражданских образовательных учреждениях России. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства СергейШойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

В ОГУ является крупнейшим вузом региона. Здесь обучается более трети всех студентов Оренбуржья.

Военный учебный центр при Оренбургском госуниверситете планируется открыть в 2022 году. Граждан будут готовить по военно-учетным специальностям в интересах Главного командования Сухопутных войск. Для качественной подготовки солдат и сержантов запаса заключен договор о сотрудничестве с учебным центром войск ПВО СВ.

Военный центр расположится в здании общей площадью 5 253 квадратных метра. Корпус капитально отремонтирован и оснащен мебелью и оборудованием.

«Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу одобрил проект Оренбургского государственного университета и заявил о готовности министерства поддерживать центр на постоянной основе», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.