Хабаровск, 26 ноября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В Хабаровском крае руководитель управления строительства федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) премировал сотрудников, а затем требовал, чтобы они отдали ему часть премий. Мужчина обвиняется в превышении полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Деньги

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Начальник получил таким образом 378 тыс. рублей. Он присвоил премии десяти подчинённых. Сотрудника ФСИН обвиняют по статье 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, за превышение должностных полномочий будут судить начальника оперативного отдела костромской исправительной колонии строгого режима №1. Он оказал покровительство осуждённым, разрешив им пользоваться сотовыми телефонами. Также руководитель запретил сотрудникам изымать запрещённые в исправительном учреждении предметы и фиксировать нарушение правил в документах.