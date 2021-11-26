Красноярск, 26 ноября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В пятницу, 26 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −5… −3 °C, с понижением к вечеру до −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Набережная в ноябре

В 09:30 на Театральной площади было около — 6 °C.

Ночью с 26 на 27 ноября ожидается до −15… −12 °C, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В субботу, 27 ноября, в Красноярске до −12… −8 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −10… −7 °C, снег.

В воскресенье, 28 ноября, в Красноярске ожидается до −6…−4 °C днём и до −7… −5 °C ночью, облачно, снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26 ноября в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии местами ожидается сильный северо-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, в горах местами сильный снег, на дорогах гололедица.

26 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.