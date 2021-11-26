Тирана, , 05:48 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели четырех граждан России в сауне отеля Gloria в албанском поселке Керрет возбуждено прокуратурой Албании, сообщили 25 ноября в пресс-службе ведомства.

Расследование Цитата из к/ф «Страшная жара». реж Фриц Ланг. 1953. США

Речь идет об инциденте, произошедшем в середине октября. Погибшие являлись членами одной семьи. В прокуратуре отметили, что после случившегося проводилась проверка, в которую входили ряд следственных действий, в том числе были взяты показания с лиц, связанных с этим происшествием.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября портал Albanian Daily News, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, распространил информацию о том, что причиной гибели четырех российских туристов в Албании могло стать отравление хлором в бассейне. 25 ноября телеканал Euronews передал о том, что образцы воды из бассейна в отеле, где умерли четверо граждан России, будут исследованы частной лабораторией.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа возможная причина смерти российских туристов в Албании