Тегеран, , 08:22 — REGNUM 25 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем заявлении в Twitter обвинил США и три европейские державы в том, что они сделали ложные заявления в преддверии предстоящих переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«В преддверии переговоров в Вене власти США и Евротройка выпускают фальшивые заявления, ужесточают санкции, создают искаженные рассказы», — отметил Хатибзаде.

Он также подчеркнул: «В отличие от них, Иран формирует переговорную группу высокого уровня, призывает к выгодной сделке и полному осуществлению СВПД и резолюции 2231, а также проводит региональные консультации по приоритетам».

Ранее в соответствующих замечаниях исполняющий обязанности главы миссии Ирана в Совете управляющих МАГАТЭ Мохаммад Реза Гэби заявил, что предстоящие переговоры в Вене станут уникальной возможностью для участников СВПД и США «доказать свое подлинное намерение, сняв бесчеловечные санкции против Ирана».