Москва, , 05:46 — REGNUM Эвакуация пассажиров была организована в международном аэропорту «Шереметьево». Об этом 25 ноября сообщил телеграм-канал «Москва».

Шереметьево Syl.ru

Пассажиров из терминала С по громкой связи попросили немедленно покинуть здание аэропорта в связи с техническими неполадками. Людям порекомендовали проследовать к табличкам «Выход».

Кроме того, администрация воздушной гавани призвала всех сотрудников сопроводить пассажиров к выходу и оставаться подальше от здания, сохраняя при этом спокойствие.

Позднее было объявлено, что тревога была учебной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке, либо отмене более 30 авиарейсов в аэропортах Москвы.

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