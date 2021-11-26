Тегеран, 26 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. 25 ноября посол Ирана в Германии заявил, что Тегеран добивается нормализации торговых отношений с Европой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Махмуд Фаразанде сделал эти замечания в интервью Федеральному союзу экономического развития и внешней торговли Германии (BWA).

«Однако в случае отсутствия необходимой воли для использования инвестиционной привлекательности Ирана, такой возможностью могут воспользоваться конкуренты из других стран, что значительно ослабит позиции ЕС в Иране», — отметил посол Ирана.

В ответ на вопрос о состоянии экономических отношений между Ираном и Германией иранский дипломат сослался на позитивные отношения двух стран и взаимные усилия по развитию двусторонних отношений в различных областях.

По его словам, доступ к большому рынку Ирана предоставил немецким компаниям уникальную возможность инвестировать. Фаразанде также высоко оценил успешные деловые поездки различных немецких компаний в Исламскую Республику.