Тегеран, 26 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 25 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на встрече с министром иностранных дел Кувейта подчеркнул важность расширения всеобъемлющих связей с соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе переговоров министр иностранных дел Кувейта шейх Ахмед Насер Аль-Мухаммед Ас-Сабах передал приветствия эмира Кувейта Верховному лидеру Исламской революции и президенту Исламской Республики Иран.

Высокопоставленный дипломат также подчеркнул значимость расширения связей между Ираном и Кувейтом в различных областях, представляющих взаимный интерес. Он также поблагодарил Тегеран за дружественную позицию в отношении Кувейта и других стран региона.

В ходе встречи Багери Кани отметил, что новая администрация в Иране уделяет приоритетное внимание расширению и укреплению отношений с соседними странами, в частности со странами Персидского залива.