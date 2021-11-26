Тегеран, 26 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Спортсменка Косар Асасе, представляющая Иран на открытом чемпионате мира по тхэквондо среди женщин в Эр-Рияде, заняла почетное третье место. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Соревнования начались в спортивном комплексе Green Halls в столице Саудовской Аравии и продлятся три дня.

Согласно данным IRNA, Саида Насири (до 46 кг), Косар Асасе (до 62 кг), Наргес Мирноуроллахи (до 62 кг) и Зейнаб Эсмаели (до 73 кг) представляют Иран на текущих соревнованиях.

Косар Асасе завоевала бронзовую медаль после того, как в третьем раунде Чемпионата потерпела поражение от чешской тхэквондистки со счётом (6:7). Перед этим боем иранка победила опытную канадскую спортсменку с поразительным результатом 15:5.

Обладательница бронзовой медали чемпионата Европы 2018 года из Греции, которая должна была встретиться с Асасе в своем первом бою, по неизвестным причинам выбыла из соревнований, что позволило иранке сэкономить свои силы и добиться успеха в следующем раунде соревнований.