Кемерово, , 05:44 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше сообщили о возобновлении горноспасательных работ на месте трагедии в шахте «Листвяжная». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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"Параллельно в эти трое суток спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара — пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте», — говорится в сообщении.

Напомним, поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» была приостановлена накануне, 25 ноября, из-за высокой вероятности взрыва газа.