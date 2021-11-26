Тегеран, , 08:16 — REGNUM 25 ноября исполняющий обязанности главы миссии Ирана в Совете управляющих МАГАТЭ Мохаммад Реза Гэби сравнил замечания израильских властей о системе нераспространения и гарантий с «проповедью главы мафии о важности законов против организованной преступности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гэби отреагировал на необоснованные обвинения, выдвинутые израильским представителем на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Он отметил, что это не первый случай, когда израильский режим тратит драгоценное время Совета управляющих, «сочиняя скучные сказки о мирной ядерной деятельности Ирана».

Иранский дипломат подчеркнул, что ему было бы гораздо проще рассказать реальную историю о жестоких преступлениях Израиля в регионе, его тайной ядерной программе и террористических нападениях на мирные ядерные объекты и ученых-ядерщиков других стран.

Гэби назвал смехотворным тот факт, что Израиль не является участником каких-либо договоров о разоружении или контроле над вооружениями и не приводит все свои ядерные объекты в соответствие с соглашениями о гарантиях МАГАТЭ.